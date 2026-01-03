Makar Tarot Rashifal 3 January 2026: परिजनों के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ाएं, उधार देने से बचें

मकर (Capricorn):-

Cards: Ace of wands

सकारात्मक भाव से शुरू किए नए कार्य जल्द ही अच्छे प्रतिफल लेकर आयेंगे.इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है.अपने ईश्वर की भक्ति और आस्था पर भरोसा बना हुआ है. इस समय परिवार के साथ किसी लंबी आनंदमय यात्रा की योजना बना सकते हैं.जो आपको कार्य की अधिकता के तनाव से निजात दे सके. परिजनों के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ाए.संभव हैं कि यात्रा पर आप जहां भी जाएं. वहां आपको कोई महत्वपूर्ण अवसर हाथ लग सकता है. एक रोमांचक चुनौती का आरंभ भी होता नजर आएगा. इस समय किसी नए काम में इतनी रुचि ले सकते हैं. कि अपने पुराने काम को छोड़कर नए काम को शुरू करने पर विचार कर रहे है.इस समय दृष्टिकोण में बदलाव हो सकता है.आगे जो भी अवसर प्राप्त होंगे.

वो उन्नति के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे.जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है.विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव मिलते नजर आएंगे. विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. इस समय आप थोड़े सावधान रहें.किसी स्थिति में आप इतने बेखबर ना हो जाए कि अच्छे अवसर हाथ से ही निकल जाए. कुछ जिज्ञासा भी सबक दे सकती हैं.इसके चलते थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ सकता हैं.

स्वास्थ्य: दांत में दर्द को लेकर परेशान चल आ रहे हैं.अभी तक घरेलू उपचारों से ही राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं.पर अब चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता पड़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: बिना लिखा पढ़ी के किसी को उधार देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है.ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करें.

रिश्ते: अपने भविष्य के लिए एक नए घर को खरीदने की योजना बना रहे हैं.परिजनों से इस विषय में बात कर सकते हैं.

---- समाप्त ----