scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 2 January 2026: आर्थिक मामलों में सावधान रहें, ऐसा बीतेगा दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 2 January 2026: आर्थिक मामलों में सावधान रहें, कार्य क्षेत्र में विवादों से दूर रहने का प्रयास करें. नए लोगों पर अति विश्वास ना करें.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Nine of cups
लंबे समय से चली आ रही थकान और तनाव से आराम मिल सकता है.इन परेशानियों से पूरी तरह निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव ल सकते है.कुछ छोटी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है.अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग न करें.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो सकती है.सावधान रहे.अपनी गलतियां को कोसते ना रहे.

जीवन में सुकून और शांति के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखें.पारिवारिक संपत्ति का विवाद सुलझ सकता है. कार्य क्षेत्र में विवादों से दूर रहने का प्रयास करें. नए लोगों पर अति विश्वास ना करें. अपनी आगे की योजनाएं किसी के भी साथ साझा ना करें.अपनी आमदनी का जिक्र लोगों से ना करें. आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाने का प्रयास करें. यदि आपके पास असीम संसाधन है.तो उन्हें अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं.बेकार की वस्तुओं में धन निवेश न करें.

स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है.खानपान का परहेज करें.

सम्बंधित ख़बरें

कर्ज की अधिकता रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण करें
खर्चों की अधिकता हो सकती है, आर्थिक परेशानी महसूस करेंगे
विदेश यात्रा कर सकते हैं. आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे
कार्यों को करने में दुविधा हो सकती है, करें यह उपाय
पैसों से जुड़े मामले सामान्य रहेंगे, करें यह उपाय

आर्थिक स्थिति:अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा न करें.आर्थिक मामलों में सावधान रहें.

रिश्ते:अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखें.अतीत की यादों से बाहर निकलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement