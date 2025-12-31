Makar Tarot Rashifal 1 January 2026: बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार होने की संभावना, करे ये काम

मकर (Capricorn):



Cards: Wheel of Fortune



बहुत बड़ी खुशखबरी जल्द ही मिलने जा रही है.नए साल में धन वृद्धि हो सकती है.अचानक से कुछ बदलाव जीवन में आ सकते है.इससे सबकुछ पहले से बेहतर होने लगेगा.नए रिश्ते,नए अवसर और नए लोगों से मुलाकात हो सकती हैं.



इन मुलाकातों का फायदा आगे कार्यों में मिल सकता है.किसी बड़े कार्य में जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद नजर आएगी.रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है. बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार की पहल हो सकती है.ऐसे लोग जो आपकी तरक्की से जलते आए हैं.इस समय दोस्ती की पहल कर सकते है.बड़े घर को खरीदने की योजना बन सकती हैं.



आप ऐसा महसूस करेंगे.जैसे कि आपकी किस्मत ने अब खुशियों के सारे दरवाजे खोल दिए हैं.अतीत का कोई रिश्ता सामने आ सकता है.दोनों एक नई शुरुआत करने की सफल कोशिश कर सकते हैं.परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब समझौते से सुलझ सकता हैं.रिश्तों में फिर से मधुरता आने लगेगी.

स्वास्थ्य: गैस और एसिडिटी के कारण पेट में काफी दर्द रहने लगा हैं.किसी चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश किसी संपत्ति में कर सकते हैं.अपने किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण लेने का प्रयास करेंगे.

रिश्ते: कुछ लोगों से मित्रता आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं.ऐसे लोगों से दूर रहें.

