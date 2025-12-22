scorecardresearch
 
आज 22 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: कार्य गति रखेंगे, आशंकाएं कम होंगी

Aaj ka Makar Rashifal 22 December 2025, Capricorn Horoscope Today: कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यां से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. आशंकाएं कम होंगी. 

मकर - परंपरागत प्रयासों से हटकर अनोखा करने की सोच रहेगी. करीबियों से सहयोग सहकार बढ़ाने की भावना रहेगी. महत्वपूर्ण प्रयासों को गति देंगे. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मकता और साज सज्जा बनाए रहेंगे. आधुनिक मामलों में गति आएगी. उन्नति और विस्तार पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रदर्शन प्रभावशाली बना रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यां से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. आशंकाएं कम होंगी. 

नौकरी व्यवसाय - साख सम्मान का भाव बढ़ेगा. पेशेवर सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. कारोबार में तेजी दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. 

धन संपत्ति- इच्छित कार्य व्यापार में पहल बनाए रखेंगे. आर्थिक गतिविधयों में बेहतर करेंगे. सफलता से साहस बढ़ेगा. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. आर्थिक मामलों जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. 

प्रेम मैत्री- सबके लिए मदद व सहकार का भाव रहेगा. जीवन में हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. चर्चा व संवाद में समय देंगे. परिजन प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. खुशियां को अपनों से बांटेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक स्तर बेहतर रहेगा. पारिवारिक पक्ष बल पाएगा. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्यगत अवरोध कम होंगे. 

शुभ अंक : 2 4 7 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. नवाचार बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

