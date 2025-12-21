आज 21 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: धैर्य धर्म पर जोर दें, वचन पालन बनाए रखें

मकर - बजट की अनदेखी करने से बचें. योजनाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा. विदेशी कार्योंं में रुचि लेंगे. रिश्तेदारों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सूझबूझ व सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान दिखावे में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न करें. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे.सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा.करीबियों के साथ समय बिताएंगे. खर्च की अधिकता बनी रह सकती है.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- क्षमता से अधिक खर्च करने पर अंकुश बनाए रखें. व्यावसायिक मामले प्रभावित रहेंगे. भूलचूक से बचें. वित्तीय अवरोध उभरने की आशंका है. ठगों से बचने का प्रयास रखें. नीतिनियम का पालन करें.

धन संपत्ति- कार्य व्यापार में सूझबूझ से आर्थिक निर्णय लेने का समय है. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे.निवेश संबंधी प्रयास गति लेंगे. योजनाओं को सहजता आगे बढ़ाएं. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अपरिचित से दूर रहें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषिता बनाए रहें.विपक्ष से सावधानी बरतें.संपर्क संवाद में सहज रहें.सबसे तालमेल बनाकर रखेंगे. रिश्तों में मेलजोल में बढ़ाएंगे. भावनात्मक स्पष्टता व गंभीरता बनाए रहें. निजी बातों पर फोकस रखें. आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य धर्म पर जोर दें. वचन पालन बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर बल बनाए रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6 , 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. वाद विवाद में न उलझें.

---- समाप्त ----