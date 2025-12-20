आज 20 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, आर्थिक विषयों में सावधानी बरतेंगे

मकर - आर्थिक परिस्थितियां दबावपूर्ण रह सकती हैं. सहजता से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें. खर्च निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. दिदेश यात्रा में बढ़ोतरी होगी. रिश्तों को असंतुलन और दबाव से बचाएंगे. लाभ पक्ष साधारण रहेगा. खर्च व निवेश की अधिकता रहेगी. विदेश के कार्यों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. कामकाज सामान्य रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर में सहज बने रहेंगे. न्यायिक गतिविधियों की जांच में रुचि रहेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. न्यायिक विषयों में गति आएगी. लिखापढ़ी में चूक न करें. बड़प्पन से काम लें. विदेश यात्रा की संभावना बनी रहेगी. कामकाजी मामले पूर्ववत् रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में सावधानी बरतेंगे. नियमों का पालन बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. रिश्ते मधुर रखें.

प्रेम मैत्री- वरिष्ठों से सलाह बनाए रहेगे. रिश्तों में गंभीरता बढ़ाएंगे. चर्चा वार्ता में उतावली से बचेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. विवेक बढ़ाएं. हर्ष आनंद के पलों को साझा करेंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य कारणों की अनदेखी न करें. लापरवाही से बचें. त्याग भाव बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : श्याम रंग

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

---- समाप्त ----