आज 19 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: खुशी बढ़ाएंगे, भेंट के अवसर बनेंगे

मकर - सभी के साथ सहयोग से करियर कारोबार को गति देंगे.पेशेवर विषयों में पहल बढ़ाएंगे.करियर में उम्दा प्रदर्शन रहेगा.प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे.कामकाजी संबंध बल पाएंगे.व्यावसायिक लेनदेन में प्रभावशाली परिणाम बनेंगे.लाभ बेहतर बना रहेगा.संस्थागत प्रयास गति लेंगे.चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी.कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे.सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा.स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.अनुशासन से कार्य करेंगे.विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.
नौकरी व्यवसाय- आर्थिक गतिविधियों में हितलाभ बेहतर बना रहेगा.कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा.योजनाओं में व्यस्तता रहेगी.रणनीतिक प्रयास बनाए रखेंगे.व्यवसाय में शुभता का संचार बना रहेगा.
धन संपत्ति- कारोबार में लाभ वृद्धि बनी रहेगी.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.उन्नति एवं विस्तार पर फोकस रखेंगे.वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.लाभ साधने में सफल होंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों को संवारेंगे.प्रेम में उत्साह और विश्वास बनाए रखेंगे.निजी संवाद सुखकर बनेंगे.संबंधों को बल मिलेगा.मित्रों को प्रभावित करेंगे.प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.स्वजनों संग समय बिताएंगे.मन प्रसन्न रहेगा.अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर बेहतर रहेगा.विभिन्न मामलों में स्पष्टता रहेगी.लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.संतुलन बनाए रखेंगे.
शुभ अंक : 8 और 9
शुभ रंग : खाकी
आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीली वस्तुएं दान करें.सक्रिय रहें.