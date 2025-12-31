scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 31 December 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कहीं घूमने जा सकते हैं

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 31 December 2025: चुप रहकर दूसरे की गलती को बढ़ने न दें.कई बार चुप रहना नुकसानदायक हो सकता है.इस बात को ध्यान में रखें. अपनी कमियों को सुधारें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Fool 

कार्य करते समय किसी की रोक टोली चिढ़ा सकती है.जो कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती है.कार्यों को अपनी पद्धति से पूरा करेंगे.सच बोलने और गलत बात/कार्य को स्वीकार न करना आदत हो सकती है.इस कारण कई बार स्थानांतरण हो जाते है..जल्द ही किसी नई जगह पर जाना पड़ सकता हैं.इस समय कुछ अच्छे बदलाव आ सकते है.करीबी लोगों की बातों को अनसुना न करें.किसी भी तरह के जोखिम को उठाने से पहले सामने की स्थितियों को अच्छे से समझे.कार्य करते समय जानकार कोई गलती न करें.जोखिम को ध्यान रखें.जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते है.सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें.किसी की दखलंदाजी सहन करना मुश्किल है.तो सामने वाले से खुलकर बात करें.चुप रहकर दूसरे की गलती को बढ़ने न दें.कई बार चुप रहना नुकसानदायक हो सकता है.इस बात को ध्यान में रखें.कुछ नए लोगों से मित्रता रिश्तेदारी में परिवर्तित हो सकती है.अपनी कमियों को सुधारें.

Advertisement

स्वास्थ्य: इस समय गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें. बदलता मौसम बीमार कर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, अंधविश्वास से बचें
आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अपने खानपान का ध्यान रखें
विवादों से बचें, नए मित्र बन सकते हैं
अपना क्रोध दूसरों पर निकालकर उनके लिए परेशानियां न बढ़ाएं, धैर्य-संयम रखें
कीमती वस्तुओं को संभलकर रखें, चोरी होने की संभावना बन रही है

आर्थिक स्थिति:आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. कर्ज की रहेगी.

रिश्ते: माता के साथ रिश्ते में सुधार आएगा.कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement