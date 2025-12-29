Kark Tarot Rashifal 29 December 2025: खुद को नियंत्रण रखें, आर्थिक हानि हो सकती है

कर्क (Cancer):-

Cards:-The Hermit

सकारात्मक विचारों को मन में जगह दें.बेवजह खर्चे न करें.धन की बचत कर सही निवेश करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह कर सकते है.खुद को परिस्थितिवश अकेला महसूस कर सकते है.किसी को किया वादा पूरा न करें से सामने वाला नाराज़ हो सकता है.अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें.बिना बात के लोगों के साथ अपनी परेशानियों को साझा न करें.

कहीं दूर की यात्रा आनंदमय नहीं होगी.पर इस यात्रा का लाभ आपके प्रियजनों को मिल सकता है.आपका सौम्य और मजाकिया स्वभाव सभी लोगों को प्रभावित कर सकता है.जीवनसाथी कोई उपहार देकर अचंभित कर सकता है.जो बात सही है उसको कम से कम शब्दों में सामने वाले को कहे. लोगों के बीच रहकर परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करें.खुद को समाज से दूर न करें.जरूरी सामाजिक दायित्व पूरा करना चाहिए.परिवार की मान सम्मान बनाए रखें.ऐसा कोई कार्य न करे.जिससे बाद में आर्थिक हानि उठाना पड़ें.

स्वास्थ्य: आलस्य को दूर रखें.जरूरत से ज्यादा मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए बेकार रहेगा.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक ठीक रहेगी.बड़े कार्यों से लाभ समय पर कार्य पूरा होने से मिल सकता है.

रिश्ते: जीवनसाथी का ख्याल रखें.नए लोगों से मित्रता हो सकती हैं.

