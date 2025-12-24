Kark Tarot Rashifal 24 December 2025: मदद लेने में न रहें पीछे, करना होगा ये एक काम

और पढ़ें

कर्क (Cancer):

Cards: Strength

पिता की सलाह कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ करा सकती है.खुद को मजबूत बनाएं.कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना जल्द ही करना पड़ सकता है.जो बड़ी कठिन हो सकती है.किसी के विचारों को खुद पर हावी न होने दें.अपने निर्णय स्वयं लें.चाहे निर्णय बड़ा हो या छोटा.कार्यों को पूरा करने के लिए लिए दूसरे पर निर्भरता में कमी लाएं.कमियों को सुधारने का प्रयास करें.कुछ मुश्किल कार्य को समझने में आ सकती है.



किसी अनुभवी या कार्य सम्बन्धित व्यक्ति से परेशानी साझा कर सकते है.किसी से मदद लेने में अहम को सामने न लाएं.स्वभाव में नम्रता और सहजता लोगों को आकर्षित कर सकती है.सामने वाले से किया नम्र व्यवहार उसको सहयोग करने की सोच दे सकता है.



प्रिय की कुछ बातें नाराज़ कर सकती है.सामने वाले से खुलकर बातचीत करें.रिश्तों में गलतफहमियों को बढ़ने न दें.समय रहते ही इन बातों को सुलझा लें.जिससे परिवार में तनाव न बढ़ने पाएं.जीवन में संतुलन बनाएं रखें.

स्वास्थ्य: दादा की तबीयत अचानक से खराब होने से चिंता हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार न दें.बाद में सामने वाले की मंशा पैसों को वापस करने की नहीं होगी.

रिश्ते: परिवार में किसी के विवाह की तैयारियां उत्साहित करेंगी.

---- समाप्त ----