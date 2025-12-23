Kark Tarot Rashifal 23 December 2025: व्यर्थ के खर्चे न करें, कर्ज में पड़ सकते हैं

कर्क (Cancer):-

Cards:- Six of cups

पुराने लोगों से मित्रता हो सकती है. पुरानी यादें ताजा होंगी. सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की मेहनत रंग लाएगी. किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है. सरकारी नौकरी को पाने के लिए प्रयास कर सकते है. लोगों के साथ बातचीत करते समय धैर्य और संयम बनाएं रखें. यदि किसी की बात आपको पसंद नहीं है. तो अपने अहम को बीच में न लाएं. सामने वाले से खुलकर बातचीत करें. जितना आप किसी परेशानी को दबाने का प्रयास करेंगे. उतनी ही मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी. परिवार में किसी का विवाह तय होने से वातावरण खुशनुमा रहेगा.

अपनी आमदनी को ध्यान रखते हुए खर्चे करें. लोगों की होड़ करके अपने लिए कर्ज न खड़ा करें. भाग्य का साथ प्राप्त होगा. दूसरों की सोच को स्वयं पर हावी न होने दें. कार्यों को समय पर पूरा करें. कोई नया कार्य करने की इच्छा जागृत हो सकती है. रूठे हुए करीबी व्यक्ति को मना सकते है. पिता की कोई बात बुरी लग सकती है.

स्वास्थ्य: किसी बुजुर्ग व्यक्ति को फिसलने से ज्यादा चोट लग सकती है. अस्पताल ले जाना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति:व्यर्थ के खर्चे न करें. आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाएं.

रिश्ते: ननिहाल पक्ष से किसी के विवाह की खुशखबरी मिल सकती है.

