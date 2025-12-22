Kark Tarot Rashifal 22 December 2025: घमंड न करें,  अपने खर्चों पर निगाह रखें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Five of pentacles

किसी करीबी व्यक्ति को दी गई गलत आर्थिक सलाह रिश्तों में दरार ला सकती है. इस समय बिना सोचे समझे धन निवेश न करें. गलत कार्य और गलत लोगों की संगत से दूर रहें. सच का साथ दें. गलत कार्य का समर्थन न करें. किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न करें. इस समय शेयर बाजार में धन निवेश करने से बचे. ऐसे लोगों से दूर रहें. जो आपसे जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखते हों.

किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है. अपने ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें. कठिन परिस्थिति में अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएं. नश्वर चीजों का घमंड न करें. अपने खर्चों पर निगाह रखें. स्वार्थी लोगों से रिश्ते ना बनाएं. कुछ नए लोगों से मुलाकात मित्रता में परिवर्तित हो सकती है. जुए या सट्टेबाजी से दूर रहे. संतान के उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं. बुरे लोगों की संगत से दूर रहें.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. इनसे दूर रहने की आवश्यकता हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक संकट आ सकता है. खर्चों को नियंत्रित करें.

रिश्ते:अपने परिजन के ख़िलाफ़ गलत निर्णय न लें. लोगों की नाराजगी हो सकते है.



---- समाप्त ----