Kark Tarot Rashifal 22 August 2025: कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 22 August 2025: किसी कार्य को करने से पहले इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की अच्छे से जांच कर लें. ताकि आगे होने वाले नफा नुकसान के प्रति आप सचेत रहें.

कर्क(Cancer):-
Cards:-Justice 

समय आपके अनुकूल हैं. यदि अभी तक आप किसी समस्या में उलझे हुए हैं. तो आप अपने अनुभव एवं योग्यता का उपयोग कर इस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं. इस समय आपको जीवन में संतुलन स्थापित करने की जरूरत हैं. किसी कार्य को करने से पहले इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की अच्छे से जांच कर लें. ताकि आगे होने वाले नफा नुकसान के प्रति आप सचेत रहें. किसी के साथ यदि विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है. तो कोशिश करें कि उसको सुलझा लें. एक बार विवाद बढ़ गया तो सिर्फ न्यायालय जाकर ही स्थितियां सही हो पाएंगी. ये भी हो सकता हैं, कि फैसला आपके विरुद्ध हो जाएं. रिश्तों में कुछ बदलाव आ सकते हैं. बड़े बुजुर्ग की तबियत के कारण पूरा पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो सकता हैं.  कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आने की सूचना काफी सनसनी ले आई हैं. आने वाला अधिकारी आपका पुराना मित्र  निकल सकता हैं. 

स्वास्थ्य: आंखों में मोतियाबिंद के चलते दिखना काफी कम हो सकता हैं. किसी अच्छे से चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं. परिवार में किसी का विवाह तय होने से अच्छा खासा खर्चा हो सकता हैं. 

रिश्ते: कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात अच्छी साबित होगी. सभी लोग कहीं बाहर घूमने की योजना बनाएंगे. 

---- समाप्त ----
