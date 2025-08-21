scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 21 August 2025: कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी अच्छी, निवेश से भी होगा फायदा

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 21 August 2025: आपको अपने कार्य कुशलता और मेहनत पर पूर्ण विश्वास है. कार्य कितना भी कठिन और चुनौती पूर्ण हो. आप सबका सामना करके विजय प्राप्त करते है.

कर्क (Cancer):-
Cards:- Seven of pentacles

सामने आए सभी अवसर बेहतर भविष्य का रास्ता बना सकते हैं. प्रयत्न कर रहे हैं, कि कुछ अच्छे अवसर लेकर अपनी योजना को पूर्ण करें. आपको अपने कार्य कुशलता और मेहनत पर पूर्ण विश्वास है. कार्य कितना भी कठिन और चुनौती पूर्ण हो. आप सबका सामना करके विजय प्राप्त करते है. इन सबके बावजूद आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाई है.  किसी नई परियोजना में कार्य करने का मौका मिल सकता हैं. ये परियोजना काफी जिम्मेदारी से पूरी करना है. आपके उच्च अधिकारियों ने आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए आपको इस परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आप ऐसा महसूस करते है,कि आप कितनी मेहनत करते है. पर आपको उतना प्रतिफल नही मिल पाता है. आप लगातार मेहनत करते है. यही आपकी असंतुष्टि की वजह हैं. आपको खुद को इस सोच से बाहर करना चाहिए. अन्यथा इस आपको अपनी सोच के कारण आगे परेशानी हो सकती है.  इस वक्त कोई दुविधा आपको अपने रिश्ते को लेकर हो सकती हैं. आपको अपने प्रिय से बात करके अपनी दुविधा को हल करने का प्रयास करना आपको सभी परेशानियों से दूर ले जायेगा. 

स्वास्थ्य : मौसम के बदलते मिजाज के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.  बाहर के खान-पान से परहेज रखें.  सादा भोजन और नियमित दिनचर्या करें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे ठीक होती जा रही है.  पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. किसी को पैसे देते समय अच्छे से जांच पड़ताल कर लें. 

रिश्ते : परिवार में किसी नई संपत्ति को के खरीदने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है. आप सभी इस समाचार से काफी उत्साहित हो सकते हैं.  जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की योजना पर कार्य करेंगे.

