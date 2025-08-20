scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 20 August 2025: धन को सही जगह निवेश कर सकते हैं, बिगड़ते रिश्ते सुधरेंगे

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 20 August 2025: अब सभी परिजन आपके रिश्तों को सुधारने की कोशिश शुरू कर सकते हैं. किसी नई नौकरी की शुरुआत हो सकती हैं. कुछ दिनों के लिए अपने शहर से दूर जाकर थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-

Cards:- King of Swords

कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं. ये निर्णय कोई आसान निर्णय नहीं होगा. कुछ सहयोगियों के बीच चलते हुए तनाव में बेवजह उलझ सकते हैं. सामने वालों को समझाने की आपकी कोशिशें नाकाम साबित हो सकती हैं. बार बार आपको खुद को निर्दोष साबित करना पड़ सकता हैं. खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करेंगे. जल्द ही कुछ बड़े अवसर कार्य क्षेत्र में आते दिखाई दे सकते हैं. ये अवसर न केवल लाभदायक होंगे, बल्कि आपके मन सम्मान में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते काफी कमजोर हो रहे हैं. जिसका असर अब आपके परिवारिक जीवन में दिखाई देने लगा हैं. अब सभी परिजन आपके रिश्तों को सुधारने की कोशिश शुरू कर सकते हैं. किसी नई नौकरी की शुरुआत हो सकती हैं. कुछ दिनों के लिए अपने शहर से दूर जाकर थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

वाणी में मधुरता और विनम्रता लाइए, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है 
आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो सकती है, विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है 
लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, नए प्रेम संबंध की हो सकती है शुरुआत 
नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जुकाम तनाव दे सकता है 
पैसों के निवेश को लेकर सतर्क रहें, किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसा न लगाएं 
Advertisement

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी थोड़ी बढ़ती नजर आ रही हैं.जिसके चलते सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आने लग सकती हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी बड़े बुजुर्ग की संपत्ति मिलने के आसार नजर आ सकते हैं.इस धन को सही जगह निवेश करने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों को सुधार सकते हैं.बड़े भाई के साथ थोड़ा मन मुटाव हो सकता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement