Kark Tarot Rashifal 11 August 2025: किसी कार्य में थोड़ी आर्थिक हानि सहन करना पड़ सकती है

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 11 August 2025: इस समय स्थिति चाहे जो भी हो.आपको पूरे धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए.कुछ रुक कर स्थितियों का जायजा लें सकते हैं.

कर्क (Cancer):-

Cards :-Knight of pentacles 

किसी कार्य में सफलता जरूर प्राप्त हो चुकी है.किंतु जितनी अपेक्षा थी.परिणाम उतने बेहतर प्राप्त नहीं हो सके.जिसके चलते असंतुष्ट हो सकते हैं. लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको आगे ओर कठिन प्रयास करने पड़ सकते हैं.हो सकता हैं, कि मार्ग में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं आपके आत्मविश्वास को डिगा दें.इस समय स्थिति चाहे जो भी हो.आपको पूरे धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए.कुछ रुक कर स्थितियों का जायजा लें सकते हैं.ताकि सही समय और अवसर आपने पर सही कदम उठाए जा सकें. हो सकता हैं, कि कार्य में किसी भी तरह का जोखिम उठाना आपको पसंद नहीं हो.किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.जो सहनशील,विवेकशील और समय का सदुपयोग करने वाला हो. इसके साथ साझेदारी आपको काफी लाभदायक रहेगी.उचित अवसर को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार रखें.मौके कभी भी आपका इंतजार नहीं करते हैं.

स्वास्थ्य: पैरों में कांटा लगने को नजरंदाज करना भारी पड़ गया हैं.दर्द  पहले से बढ़ता ही जा रहा हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य में थोड़ी आर्थिक हानि सहन करना पड़ सकती है.

रिश्ते:बहन या बेटी की उच्च शिक्षा के लिए परिजनों से बहस हो सकती हैं.सभी लोग दूर दूसरी जगह शिक्षा के लिए सहमत नहीं दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
