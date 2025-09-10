scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 10 September 2025: कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लापरवाही से बचें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 10 September 2025: समय प्रतिकूल हैं. जरा सी भी बात किसी बड़े लड़ाई झगड़े में बदल सकती हैं. थोड़ा सावधान रहें. वाणी और गुस्से पर संयम रखें. अगर किसी स्थिति में विवाद होने की संभावना बन रही हैं. तो वहां से दूर हो जाए.

कर्क (Cancer):-

Cards:- Four of swords

आपकी आलसीपन और लापरवाही की आदत आपके जीवन की तरक्की में बाधा गलती आ रही है. अपने कामों को टालने रहने के कारण समय परकोई से है निर्णय न ले पाने के कारण एक लाभदायक अवसर आपके हाथों से निकल सकता हैं. मन काफी परेशान है. कार्य क्षेत्र में चल रहे मतभेद के कारण काफी तनाव होरहा है. इस अवसर को खोने की हार आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. समझ नही आ रहा है, कि आगे क्या होगा. जीवन की आपाधापी से आप काफी थक चुके है. विचारों की उथल पुथल आपको मानसिक तनाव दे रही है. आप अपने नए कार्य की शुरुआत से पूर्व कुछ समय विश्राम करके पुनः आपके कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने की योजना बना सकते है. समय प्रतिकूल हैं. जरा सी भी बात किसी बड़े लड़ाई झगड़े में बदल सकती हैं. थोड़ा सावधान रहें. वाणी और गुस्से पर संयम रखें. अगर किसी स्थिति में विवाद होने की संभावना बन रही हैं. तो वहां से दूर हो जाए.

स्वास्थ्य : अत्यधिक परिश्रम के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो चुका है. आपको स्थान परिवर्तन कर अपने अंदर पुनः नई ऊर्जा और उत्साह को लाने का प्रयास करने चाहिए.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है. धन का निवेश अपने भविष्य के लिए करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. खर्च की अधिकता रह सकती है.

रिश्ते : ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण आपके वैवाहिक जीवन में काफी तनाव उत्पन्न हो गया है. आप किसी बड़े की मध्यस्था से इस परिस्थिति से खुद को बाहर निकलने का प्रयास कर सकते है.

---- समाप्त ----
