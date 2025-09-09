scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 9 September 2025: जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, तलाक की स्थिति बनाने की संभावना है

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 9 September 2025: प्रिय के साथ विवाह की इच्छा पूरी होने की उम्मीद हो सकती है. इस समय धैर्य, संयम और सकारात्मक विचारों का जीवन में होना आपके कार्यों की सफलता के लिए अच्छा रहेगा.

कर्क (Cancer):-

Cards:- Ace of Cups

जैसे काफी घनी रात के बाद आया सवेरा उजाला लेकर आता है.वैसे ही आपके नीरस जीवन में प्रेम आ सकता हैं. प्रेम से आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं.अर्थात यदि आप किसी से अपने कार्य करवाने की इच्छा रखते हैं तो आपके  स्वभाव की नम्रता आपके लिए मददगार साबित हो सकती है. कुछ अच्छे अवसर जल्द ही जीवन में आते हुए नजर आएंगे.यदि पूर्व में कोई संबंध टूट चुका था.तो उसे पुनः  जोड़ने के लिए यह समय उपयुक्त है.इस समय बनाए गए रिश्ते मजबूत साबित होंगे. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावना शत प्रतिशत बन रही है. प्रिय के साथ विवाह की इच्छा पूरी होने की उम्मीद हो सकती है. इस समय धैर्य, संयम और सकारात्मक विचारों का जीवन में होना आपके  कार्यों की सफलता के लिए अच्छा रहेगा.यदि किसी कार्य में असफलता प्राप्त हो रही है. तो अपने मनोबल को गिरना ना दें .जल्द ही समय और परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों यानी मदिरापान और धूम्रपान से दूर रहने का प्रयास करें.यदि अभी दूर रहना संभव नहीं हो पा रहा.तो कम करने का प्रयास अवश्य करें.

आर्थिक स्थिति: जरूरत से ज्यादा खर्च ना बढ़ाएं.परिवार में किसी के विवाह पर काफी धनराशि खर्च हो सकती है.

रिश्ते : यदि गलतफहमियों को समय रहते सुलझाने का प्रयास न किया गया तो प्रेम संबंध का टूटना अथवा विवाह में तलाक की स्थिति बनाने की संभावना है.

