Kark Tarot Rashifal 8 September 2025: कर्क राशि वाले पैसों का लेनदेन न करें, मिल सकती है नई नौकरी

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 8 September 2025: कुछ समय में सब आपके अनुकूल होने लगेगा ऐसा आपको विश्वास है. संतान की शिक्षा को लेकर परेशान हो सकते है. बार बार कहने के बाद भी उसके लापरवाह स्वभाव में कोई खास परिवर्तन आता नजर नहीं आ रहा है. 

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Moon

किसी बड़े हादसे से पहले की खामोशी आपके जीवन में आ रही है. कुछ डर सा  महसूस हो रहा है. बार बार किसी गलत चीज के होने का आभास हो सकता है. इस समय आप अपने ईश्वर पर अपना भरोसा और ज्यादा बढ़ता हुआ पाएंगे.  वैवाहिक जीवन में किसी अन्य का आना दोनों के बीच के संबंधों में कड़वाहट ला सकता हैं. दोनों के रिश्ते इतने बिगड़ कि दोनों अलग होने पर विचार कर रहे है. ऐसी स्थिति में दोनों के परिजन इस रिश्ते को बचाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी नए कार्य में कुछ परेशानी आ रही है. पर अगर मेहनत में कोई कमी न रखी जाए. तो कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी. कुछ लोगों की संगत आपके लिए मुश्किल बना सकती है. किसी नई नौकरी की प्राप्ति की खुशी के साथ स्थान परिवर्तन को लेकर चिंता भी बनी हुई है. कुछ समय में सब आपके अनुकूल होने लगेगा ऐसा आपको विश्वास है. संतान की शिक्षा को लेकर परेशान हो सकते है. बार बार कहने के बाद भी उसके लापरवाह स्वभाव में कोई खास परिवर्तन आता नजर नहीं आ रहा है. 

स्वास्थ्य: ऊंचाई से गिरने से सिर में काफी चोट आ सकती है. कोशिश करें किसी भी तरह के जोखिम को न उठाएं. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में गिरावट आ रही है. पैसों का लेनदेन न करें. 

रिश्ते: अपने रिश्तों में दोगलापन देख आपको काफी दुःख हो रहा है. किसी पर भी विश्वास करने से डर लगने लगा हैं. 

