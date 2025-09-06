scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 6 September 2025: कर्क राशि वालों को हगा आर्थिक लाभ, सेहत अच्छी रहेगी

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 6 September 2025: समय अनुकूल अवश्य हैं. लेकिन उसकी अनुकूलता आपके धैर्य,होशियारी और अत्यधिक शांति से सामना करने पर ही निर्भर करेगी. अन्यथा असफलता निश्चित हैं.

cancer horoscope
कर्क (Cancer):-

Cards:-Nine of wands

कई बार पीछे कदम हटाना आसान नहीं होता. जितना मुश्किल आगे बढ़ना होता हैं. उससे कहीं ज्यादा पीछे कदम बढ़ाना. खुद को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं,जहां से पीछे मुड़ना अब संभव नहीं दिख रहा हैं. आगे आ रही चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा. इन चुनौतियों से पार पाकर आगे का रास्ता आपके लिए सुगम होता जाएगा. कार्य क्षेत्र में आस पास के लोगों और माहौल से इतने अनभिज्ञ ना हो जाएं. कि क्या हो रहा हैं,इस बात की कोई खबर आपको ना रहें. परिस्थितियों की अनुकूलता आपकी सतर्कता और स्वयं को वर्तमान स्थिति में बनाएं रखने पर भी निर्भर करेगी. हो सकता हैं, कि मन की शांति किसी अनजानी शंका से भंग हो रही हो. ऐसे समय अपना विश्वास और आस्था अपने ईष्ट पर बनाएं रखें. हो सकता हैं, कि नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो. जिसके चलते यात्रा की तैयारी करना पड़ सकती हैं. किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्वप्न देखने की जगह उनको पूरा करने में विश्वास करते आए हैं. समय अनुकूल अवश्य हैं. लेकिन उसकी अनुकूलता आपके धैर्य,होशियारी और अत्यधिक शांति से सामना करने पर ही निर्भर करेगी. अन्यथा असफलता निश्चित हैं.

स्वास्थ्य:किसी के साथ हाथापाई होने की संभावना हो सकती हैं. जिसमें आपको चोट लग जाएगी. कोशिश करें ऐसी किसी स्थिति में न पड़ें.

आर्थिक स्थिति:आपकी आर्थिक स्थिति आपके कार्य की सफलता पर बेहतर होती जाएगी. इस समय किसी से उधार न लें. वरना चुकाना मुश्किल होगा.

रिश्ते: अपने व्यवहार में बदलाव लाएं. काफी लोगों से आपके रिश्ते आपकी खराब वाणी और गुस्से के कारण बिगड़े हुए हैं.

 

