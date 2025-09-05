scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 5 September 2025: कर्क राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, सेहत अच्छी रहेगी

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 5 September 2025: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में खटास बढ़ने से परिवार में कलह पूर्ण वातावरण बन गया हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे संस्थान की तलाश कर सकते हैं. विदेश जाने की योजना पर कार्य कर सकते हैं.

कर्क (Cancer):-

Cards:- Seven of pentacles

नए कार्य क्षेत्र में काफी व्यस्तता बढ़ गई हैं. जिसके चलते आप परिवार को भी पर्याप्त समय नहीं दें पा रहे हैं. कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी आपको अच्छा पारिश्रमिक नहीं प्राप्त हो पा रहा हैं. जिसके चलते मन में काफी असंतोष है. नई नौकरी तलाशने की सोच बना सकते हैं. हो सकता हैं, कि आप नौकरी के साथ किसी अन्य व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर भी कार्य करें. परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन थोड़ी दुविधापूर्ण स्थिति को निर्मित कर सकता हैं. आने वाला व्यक्ति सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा कर सकता हैं. कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के लिए दीर्घ अवधि की योजना बना सकते हैं. अच्छी सफलता के लिए धैर्य और संयम बनाए रखना होगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में खटास बढ़ने से परिवार में कलह पूर्ण वातावरण बन गया हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे संस्थान की तलाश कर सकते हैं. विदेश जाने की योजना पर कार्य कर सकते हैं.

स्वास्थ्य:परिवार में किसी को लगी चोट की शल्य चिकित्सा होने की संभावना से मन चिंतित हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: बड़े धन निवेश की योजना पर कार्य कर रहे हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे.

रिश्ते: दोस्तों को साथ कहीं भ्रमण पर जाने को योजना बना सकते है. परिवार में किसी से विवाद हो सकता हैं.

लेटेस्ट

