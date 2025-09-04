scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 4 September 2025: कर्क राशि वालों को निवेश से मुनाफा मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 4 September 2025: अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा सावधान रहे. नए लोगों पर आसानी से विश्वास ना करें अपनी निजी जिंदगी को निजी बनाए रखें. दूसरों के साथ जरूर से ज्यादा बातें साझा ना करें.

cancer horoscope
कर्क (Cancer):-

Cards:- Six of Pentacles

अपने जीवन में खर्चों और आमदनी को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं. लोगों की मदद करने की आदत आपको आर्थिक संकट में डाल सकती हैं. मदद उतनी ही कीजिए, जितनी की आपके लिए परेशानी उत्पन्न ना करें. कार्य क्षेत्र में अपने और सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित कीजिए. बात-बात पर गुस्सा होने की आदत सामने वाले को चिढ़ा सकती हैं. किसी बड़ी परियोजना की जिम्मेदारी जल्दी आपको मिलने की स्थिति बनती नजर आ रही है. ऐसे समय अपने सहयोगियों के साथ आपका व्यवहार विनम्र होना चाहिए. जिससे आप इस परियोजना को बेहतर तरीके से सफल बना सकें. परिवार में आपका बढ़ता दबदबा कुछ लोगों की आंखों में खटक सकता हैं. हो सकता हैं, कि सामने वाले आपको नीचा दिखाने की साजिश करें. अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा सावधान रहे. नए लोगों पर आसानी से विश्वास ना करें अपनी निजी जिंदगी को निजी बनाए रखें. दूसरों के साथ जरूर से ज्यादा बातें साझा ना करें.

स्वास्थ्य: पैरों में बढ़ती सूजन से चलना फिरना मुश्किल हो सकता हैं. घरेलू उपचार न करके चिकित्सक को दिखाएं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सही जगह पर कर सकते हैं. लोगों की बातों में आकर पैसों का गलत जगह निवेश न करें.

रिश्ते: प्रिय के साथ अनबन हो सकती हैं. प्रिय को मनाने का प्रयास करेंगे.

---- समाप्त ----
