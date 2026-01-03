Kark Tarot Rashifal 3 January 2026: उधार के लेन-देन से बचें, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें

कर्क (Cancer):-

Cards:-Knight of pentacles

छोटी-छोटी बातों पर जिद्द न करें.सामने वाला इस व्यवहार से काफी असंतुष्ट हो सकता है.संभव है कि जो वस्तु आप जिद्द करके प्राप्त कर रहे है.वो बाद में उपयोगी न लगे.और उसकी कोई उपयोगिता न रहे.इस व्यवहार को बदलने का प्रयास करें.कुछ समय कार्य क्षेत्र से दूरी बनाकर खुद के ऊपर कार्य करें.स्वभाव व्यावहारिकता लाएं.बचपने की हरकतें कम करें.अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें.आगे वाले कुछ अवसर काफी बेहतर हो सकते हैं. इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता पड़ेगी.

और पढ़ें

व्यवहार में बदलाव ला सकते है.कार्यों को समय पर पूरा करें.विश्वास रखें कि आपके अच्छे कार्यों का सकारात्मक प्रतिफल मिलेगा व्यवहार में आया परिवर्तन आपके परिजनों, सहयोगियों और मित्रों को और करीब ले आएगा.किसी से भी अपनी कमजोरियों को साझा न करें.विपरीत परिस्थितियों में कई बातें कई बार सबके सामने आने से शर्मिंदगी हो सकती है.

स्वास्थ्य: गले में दर्द के चलते खाना पीना मुश्किल हो सकता है.जिसके चलते बोलने में भी अस्पष्टता महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ लेनदेन ना करें. उधार दिया पैसा या तो वापस नहीं मिलेगा या फिर पूरा नहीं मिलेगा.

रिश्ते: प्रिय से विवाह के लिए जिद कर सकते हैं.परिजनों पर इस बात के लिए दवाब डाल सकते है.

---- समाप्त ----