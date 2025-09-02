scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 2 September 2025: कर्क राशि वाले सेहत का रखें ख्याल, पैसा कमाने के प्राप्त करेंगे नए मार्ग

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 2 September 2025: ऐसी स्थिति में अभी धैर्य और संयम के साथ चुप रहना आपको बेहतर लग सकता हैं. इस समय यदि आप अपने सभी कार्यों और कार्य शैली का पुनः अवलोकन करते हैं. तो आपको अपनी कार्य में हुई गलती का अनुमान लग सकता हैं. और आगे के लिए आप सचेत रह सकते हैं.

कर्क (Cancer):-
Cards:- Seven of wands 

इस समय परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो रही हैं. आपके कार्यों के सफल न होने का दोष कोई भी लेने को तैयार नहीं है. आप जानते हैं, कि ये असफलता सिर्फ आपके अकेले के कारण नहीं हैं. फिर भी आप किसी को कोई सफाई नहीं दे पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में अभी धैर्य और संयम के साथ चुप रहना आपको बेहतर लग सकता हैं. इस समय यदि आप अपने सभी कार्यों और कार्य शैली का पुनः अवलोकन करते हैं. तो आपको अपनी कार्य में हुई गलती का अनुमान लग सकता हैं. और आगे के लिए आप सचेत रह सकते हैं. आगे कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. जिसका सामना धैर्य और संयम से किया जाए. तो उन पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं होगा. लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ स्वयं पर न डालें. इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. जितना संभव हो उतना ही कार्य करें. पर आपको सफलता मिले, ये जरूर सुनिश्चित कर लें. यदि कोई भय मन में स्थान ले रहा हैं. तो उसका निवारण करें. मन में हिम्मत और साहस को स्थान दें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. यदि आपको सर्दी खांसी हो रही हैं. तो उसके लिए औषधि जरूर लें. 

आर्थिक स्थिति: कार्यों को पूरा कर लाभ प्राप्ति हो सकती हैं. कुछ नए धन कमाने के साधन ढूंढे जा सकते हैं. 

रिश्ते: यदि किसी के साथ मन मिल नहीं रहा. तो जबरदस्ती अपने मन को उसके मुताबिक न ढाले. 

