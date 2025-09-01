scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 1 September 2025: लक्ष्य पर ध्यान दें. बेहतर निवेश योजना बना सकते हैं

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 1 September 2025: जल्द ही आपकी कार्यों में अच्छी गति आने लगेगी. मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान आपके कार्यों को अच्छी सफलता तक ले जाएंगे.आप किसी भी तरह की सफलता को हासिल करने के काबिल हैं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-

Cards:- Knight of wands 

किसी कार्य में की गई जल्दबाजी अब आपको बुरे परिणाम दिखा सकती हैं.लोगों की बातों को अनसुना करने की आदत आपकी तरक्की में बाधा डाल सकती है.आपके प्रियजन और मित्र आपकी भलाई की बात कर रहे हैं.इस बात को समझना आवश्यक है.जल्दबाजी में किए गए कार्य उस समय तो पूर्ण हो जाते हैं. किंतु उनके प्रतिफल बाद में उतने संतोषजनक नहीं होते हैं.जो कार्य बिगड़ चुका है,उसको लेकर व्यर्थ विचार ना करें. अभी भी स्थितियां आपके हाथ में हैं.आगे के कार्यों को संभाल जा सकता है.और अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है.विचारों में नकारात्मकता मत लाइए. कार्यों का पुनः अवलोकन कर उन्हें नए योजना व तरीके से पूरा करने का प्रयास कीजिए. यदि आप सहयोग की आशा रखते हैं.तो आपके सहयोग अवश्य मिलेगा. जल्द ही आपकी कार्यों में अच्छी गति आने लगेगी. मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान आपके कार्यों को अच्छी सफलता तक ले जाएंगे.आप किसी भी तरह की सफलता को हासिल करने के काबिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

बेवजह धन खर्च ना करें, धैर्य बनाए रखें 
लापरवाह न हो, लड़ाई -झगड़े से बचें 
लापरवाह न हो जाएं, कार्य को प्राथमिकता लेकर पूरा करें 
मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेनदेन में सावधानी रखें 
कुंभ राशि वालों को हो सकती है धन हानि, इन चीजों का करें परहेज 
Advertisement

स्वास्थ्य: किसी जगह के प्रदूषण ने आपको काफी प्रभावित किया है जिसके चलते आपकी तबीयत खराब होने लगी है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी बनी हुई है. अपनी जमा पूंजी को किसी बेहतर निवेश योजना में लगा सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय की नाराजगी आपकी लापरवाही स्वभाव को लेकर है.सामने वाले की महत्वपूर्ण बातों को भूल जाना आपके लिए भारी पड़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement