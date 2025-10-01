scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 1 October 2025: कर्क राशि वाले अपने विचारों को रखें स्थिर, संपत्ति से मिल सकता है पैसा

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 1 October 2025: इसके चलते उच्च अधिकारियों से अपने स्थानांतरण की बात कर सकते हैं. जल्द ही आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती हैं. नई जगह, नए विभाग में खुद को ढालने का प्रयास कर सकते हैं.

cancer horoscope

कर्क(Cancer):-
Cards:- Six of swords 

प्रेम संबंध में धोखा और प्रिय के आपके ऊपर व्यर्थ के आरोप लगाने के कारण आप इस जगह से दूर जाने को विवश हो सकते हैं. इसके चलते उच्च अधिकारियों से अपने स्थानांतरण की बात कर सकते हैं. जल्द ही आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती हैं.  नई जगह,नए विभाग में खुद को ढालने का प्रयास कर सकते हैं. जल्द ही कार्य की व्यस्तता और खुद को बदलाव के अनुकूल बना सकते हैं. ऐसा महसूस करेंगे, कि तात्कालिक समस्याओं के निवारण में आंशिक सफलता प्राप्त हो सकती हैं. जल्द ही नई राह खुलने आरम्भ हो गए हैं. सफलता प्राप्ति की ये यात्रा भले ही धीमी हो. किंतु शुरूआत तो हो ही चुकी हैं. विचारों भरी शांत नदी से गुजरते हुए नदी के उस पार एक नई मंजिल आपकी राह देख रही हैं. पूर्व में असफलता से उत्पन्न निराशा ने जो परेशानी दी हैं. थोड़ी मेहनत ही सही, किंतु जल्द ही उसका निवारण हो सकता हैं. आपको  ऐसा लग रहा हैं, कि शायद आगे फिर कोई समस्या ना आ जाएं. किन्तु आपके लिए ये आवश्यक है, कि आप उन समस्याओं से भागने की बजाय डटकर मुकाबला करें. 

स्वास्थ्य: अपने विचारों को स्थिर करने के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: हो सकता हैं, कि किसी पुरानी संपत्ति के बिकने से काफी पैसा मिल सकता हैं. इस पैसों को सही जगह निवेश करेंगे. 
 
रिश्ते: अतीत की यादों से बाहर आ सकते हैं. इससे किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए तैयारी कर सकेंगे. 

---- समाप्त ----
