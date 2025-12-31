आज 31 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे, कार्य विस्तार के मौके बढ़ेंगे

कर्क- आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी. विभिन्न पेशेवर मामलों को योजनानुसार आगे बढ़ाएंगे. बजट से चलने का प्रयास रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएाग. मित्र संबंधों पर जोर बनाए रखेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर में सक्रियता आएगी. भावनात्मकता मजबूत होगी. योजना बनाकर कार्य करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापारिक गतिविधियों में निरंतरता लाएंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. लेनदेन में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कार्य विस्तार के मौके बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे. सभी का भरोसा बनाए रखेंगे. लाभकारी अवसर भुनाएंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर बनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा उत्साह रहेगा. घर का माहौल सुखकर रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. शुभ सूचना मिलेगी. रिश्तो संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. घर परिवार में उत्साहित बने रहेंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. कार्यों में गति रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 2 4 5 7

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. बड़प्पन रखें.

