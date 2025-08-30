आज 30 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे, विविध परिणाम बनेंगे

कर्क - उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. सूझबूझ और सद्व्यवहार से सब पर प्रभाव बनाए रखेंगे. लोगों से सामंजस्यता बढ़ाएंगे. तेजी लाने का प्रयास रहेगा. विपक्षियों पर दबाव बनाएंगे. भावनात्मक सहजता का परिचय देंगे. पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. मित्र संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आर्थिक संतुलन बल पाएगा. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. लोग प्रसन्न रहेंगे. उपलब्धियों पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान को बल देंगे. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष की अनुकूलता उत्साहित रखेगा. पेशेवर पहल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम बनेंगे.

प्रेम मैत्री- सकारात्मकता और सहकार से हर वर्ग के लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे. निजी संबंध मधुर रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे. करीबियों से सूचनाएं साझा करेंगे. प्रेम संबंधों का बल मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. सबका साथ पाएंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वाध्याय पर जोर होगा. व्यक्तित्व विकास बल पाएगा. कार्यशैली बेहतर होगी. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. ध्यान व योग अपनाएंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. स्पष्टता बढ़ाएं.

