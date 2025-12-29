scorecardresearch
 
आज 29 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: सत्ता का समर्थन पाएंगे, नेतृत्व बढ़ाने का भाव बना रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 29 December 2025, Cancer Horoscope Today: शासकीय कार्यों में गति बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. सत्ता का समर्थन पाएंगे. नेतृत्व बढ़ाने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य रहेगा.

कर्क - सरकारी कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. वादा व वचन निभाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार बना रहेगा. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. चर्चा संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर होगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामले सुधार लेंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. श्रेष्ठ कार्यों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. साहसिक निर्णय ले सकेंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत रहेगा. शासकीय कार्यों में गति बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. सत्ता का समर्थन पाएंगे. नेतृत्व बढ़ाने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य रहेगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण आर्थिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. जरूरी सूचनाओं की प्राप्ति होगी. हितलाभ के प्रयास बढ़त पाएंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में प्रेम स्नेह का वातावरण बना रहेगा. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सबसे मिलकर चलेंगे. भावनात्मकता में वृद्धि होगी. चर्चाएं सफल होंगी. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मित्रता संबंध अनुकूल बने रहेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सुख बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

शुभ अंक : 2 और 5

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. सहयोग बढाएं.

---- समाप्त ----
