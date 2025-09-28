scorecardresearch
 

Feedback

आज 28 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 28 September 2025, Cancer Horoscope Today: व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकांश क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम प्रसंगों को गोपनीय रखने में सफल होंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - मानसिक कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. शैक्षिक प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता में वृद्धि होगी. मित्रों के साथ सुख से रहेंगे. वाणी व्यवहार में संतुलन बढ़ाएंगे. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में हर्ष का वातावरण रहेगा. पेशेवर कार्या में सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकांश क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम प्रसंगों को गोपनीय रखने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. परिणाम सकारात्मक बनाए रखेंगे. पेशेवर सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सीख सलाह लेंगे. साख सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हितों को साधने में सफल होंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. विविध गतिविधियां प्रभावी बनी रहेंगी. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. नवीन गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक वार्ताओं में सफल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क: शत्रुओं पर विजय मिलेगी, उधार लेनदेन से बचें 
कर्क राशि वालों के जीवन में बना रहेगा आर्थिक संतुलन, दोस्तों का मिलेगा साथ 
आप की योजनाएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा 
कर्क राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, निजी संबंधों पर ध्यान दें 
कर्क: आपको काम पूरे होंगे, समाज में सम्मान मिलेगा 

प्रेम मैत्री- मन की बात सबसे दिल खोलकर कह सकते हैं. रिश्तों को बल मिलेग. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों व स्वजनों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मरणीय पल बनेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. सहयोग रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement