आज 28 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: सभी का सम्मान रखेंगे,निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 28 December 2025, Cancer Horoscope Today: सूझबूझ व लगन से कार्य करेंगे.आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा.निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा.संबंधों का निभाएंगे

कर्क - भाग्य पक्ष अनुकूल बना रहेगा.लंबित कार्योंं में सक्रियता आएगी.अवरोधा स्वतः दूर होंगे.घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा.लक्ष्यगत की ओर तेजी रहेगी.पेशेवरों से मित्रता घनिष्ठ होगी.दीर्घकालिक योजनाओं को बनाए रखेंगे.बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा.सूझबूझ व लगन से कार्य करेंगे.आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा.निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा.भावनात्मक पक्ष सहज बना रहेगा.संबंधों का निभाएंगे.भावुकता में निर्णय नहीं लें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में तेजी से काम लेंगे.स्मार्ट वर्किंग पर जोर बढ़ाएंगे.कारोबारी उत्साह दिखाएंगे.व्यवस्था और प्रबंधन संवारेंगे.विभिन्न योजनाएं गति लेंगी.अधिकारियों की बात पर अमल बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में बेहतर बने रहेंगे.लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा.प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे.प्रतिस्पर्धा पर बल रहेगा.आवश्यक खरीदी कर सकते हैं.सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.नियम पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रदर्शन से अपनों को प्रसन्न रखेंगे.घर परिवार में संतुलन बना रहेगा.रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा.अपनों के सुख को बढ़ाएंगे.परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे.विनम्रता से काम लेंगे.बड़ों की बात ध्यान से सुनें.जिम्मेदारों से भेंट होगीं.सभी का सम्मान रखेंगे.निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियंत्रण बनाए रखेंगे.व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.घर परिवार पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 3
शुभ रंग : हल्का गुलाबी
आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.धर्मस्थल जाएंगे.

---- समाप्त ----
