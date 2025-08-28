scorecardresearch
 

आज 28 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: आर्थिक पक्ष पर फोकस होगा, भवन वाहन में रुचि रहेगी

Aaj ka Kark Rashifal 28 August 2025, Cancer Horoscope Today: आर्थिक पक्ष पर फोकस होगा. कामकाज में लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. भवन वाहन में रुचि रहेगी. अन्य को सुनने का भाव बनाए रखें. व्यर्थ के वादों में न आएं.

कर्क - कामकाजी प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. प्रबंधन व प्रशासन के मामलों में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. निजी मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों को जुटाने में आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में विनम्रता रखें. सहजता से अपना पक्ष रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी व उतावली से बचें. घर परिवार पर फोकस रखेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ाएंगे. विविध परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में सजगता रखें. जिद से बचें.

नौकरी व्यवसाय- जबावदेही बनाए रखें. रहेंगे. करियर व्यवसाय में जिम्मेदारी बढ़ सकती है. लोभ प्रलोभन में न आएं. बड़ों का समर्थन रहेगा. कारोबारी संवाद में प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. नीति नियमों की अनदेखी न करें.

धन संपत्ति- पेशेवर लक्ष्यभेद में सफल रह सकते हैं. आर्थिक पक्ष पर फोकस होगा. कामकाज में लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. भवन वाहन में रुचि रहेगी. अन्य को सुनने का भाव बनाए रखें. व्यर्थ के वादों में न आएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम में त्याग और देने की भावना बनाए रखें. भावनात्मक मामलों में पहल करने से बचेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कहेंगें. किसी की भावनाओं को आहत न करें. रिश्तों में सामंजस्य रखें. पूर्वाग्रह व शंका से बचें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- हल्की बातचीत से बचें. संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. संकेतों के प्रति सजगता दिखाएं. अतिउत्साह से बचें.

शुभ अंक : 1 2 3 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. बड़बोली से बचें.

---- समाप्त ----
