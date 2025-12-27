scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 27 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले आर्थिक लाभ पर रहेगा फोकस, करियर व्यवसाय में तेजी रहेगी

Aaj ka Kark Rashifal 27 December 2025, Cancer Horoscope Today: लाभ संवार पर रहेगा.  पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.  रुटीन बेहतर रखेंगे.  विविध परिस्थितियां सकारात्मक होंगी.  स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. 

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - भाग्य की मदद से हर क्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी.  विभिन्न अवसरों का लाभ लेने का प्रयास रहेगा.  साहस पराक्रम को बल मिलेगा.  प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.  करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं.  सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे.  प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा.  भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे.  पेशेवर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आस्था में वृद्धि होगी.  सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.  नीति नियम निरंतरता रखेंगे.  जनकल्याण के कार्यों से जु़डेंगे.  धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  लाभ संवार पर रहेगा.  पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.  रुटीन बेहतर रखेंगे.  विविध परिस्थितियां सकारात्मक होंगी.  स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. 

धन संपत्ति- हितलाभ बढ़त पाएगा.  आर्थिक पर फोकस बना रहेगा.  कार्यक्षमता बढ़ाने में सफल होंगे.  अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.  परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी.  कार्यक्षेत्र में उत्साह बढ़ा रहेगा.  तेजी से निर्णय लेंगें. 

सम्बंधित ख़बरें

परिस्थिति मिलीजुली रहेगी, बड़प्पन से काम लें
कर्क: धैर्य से काम करने का समय है, नई नौकरी का ऑफर मिलेगा
कर्क राशि वाले जरूरी पक्षों की अनदेखी से बचें, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें
अपने खर्चों को कंट्रोल करें, लोगों से उलझने से बचें
व्यापार में लाभ का योग है, जरूरी टिप- क्रोध से बचें

प्रेम मैत्री- प्रिय की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे.  निजी रिश्तों में वृद्धि होगी.  पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.  प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे.  परस्वर विश्वास को बल मिलेगा.  परिचितों की भावनाओं का आदर करेंगे.  मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक असहजताएं दूर होंगी.  सेहत में सुधार आएगा.   सरप्राइज मिलना संभव है.  मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.  हल्कीबातों को नजरअंदाज करेंगे. 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें.  तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement