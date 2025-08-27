आज 27 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: गणेश चतुर्थी पर कर्क राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, शुभ सूचनाएं मिलेंगी

कर्क - संपर्क संवाद को बढ़ाने और सामाजिक विषयों में पहल करने का भाव बना रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में रुचि लेंगे. कामकाजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. तेजी बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को अपनी सूझबूझ से बखूबी निभाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. लाभ उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. विविध विषयों को पहल बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में इच्छित सफलता पाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. निजी संबंधों में संवार बनी रहेगी. सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रियजन से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रहें. आलस्य में न आएं. पराक्रम बना रहेगा. प्रबंधन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा.

शुभ अंक : 2 5 8 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सुवचन सुनें.

