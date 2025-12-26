scorecardresearch
 
आज 26 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: परिस्थिति मिलीजुली रहेगी, बड़प्पन से काम लें

Aaj ka Kark Rashifal 26 December 2025, Cancer Horoscope Today: मित्रों से संवाद में स्पष्टता रखें. वरिष्ठ के अनुभव का सम्मान करें. रिश्तों का ख्याल रखें. भावनात्मक मामलो में परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें

कर्क - कार्यक्षेत्र में सजगता से आगे बढ़ने का समय है. धूर्तां से दूरी बनाकर रखें. घर परिवार में मिलीजुली स्थिति निर्मित हो सकती है. रुटीन पर फोकस रखें. कामकाज में अप्रत्याशित से बचें. आवश्यक कार्योंं में अनुशासन रखेंगे. संबंधियों का सहयोग पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. लोगों पर अंधा भरोसा करने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में जोखिम न लें. नीतिगत विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखें. सफेदपोश से बचाव रखें. पहल पराक्रम व्यर्थ के दिखावे से बचें. परिस्थिति मिलीजुली रहेगी.

धन संपत्ति-- आर्थिक पक्ष साधारण रहेगस. विभिन्न मामलों में पहल से बचें. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. रिसर्च पर जोर रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं. बड़प्पन से काम लें. जरूरी कार्योंं की सूची बनाएं.

प्रेम मैत्री- मित्रों से संवाद में स्पष्टता रखें. वरिष्ठ के अनुभव का सम्मान करें. रिश्तों का ख्याल रखें. भावनात्मक मामलो में परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. सूचना मिल सकती है. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य बनी रहेगी. साथी को आदर दें.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बढ़ाएं. सबको साथ लेकर चलें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. अतिश्रम न करें. सामंजस्य रखें. शारीरिक मामलों में सावधानी बरतें.

शुभ अंक : 3 6 और 8
शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. सहनशीलता बढ़ाएं.

