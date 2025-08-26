scorecardresearch
 

आज 26 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: वित्तीय सकारात्मकता बनी रहेगी, आर्थिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 26 August 2025, Cancer Horoscope Today: आर्थिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम व तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे.

कर्क - सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. करीबियों में सामंजस्यता बढ़ी रहेगी.  लक्ष्य साधने मे सफलता मिलेगी. व्यावसायिक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. विभिन्न परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी. बंधुत्व भाव बल पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सक्रियता बनाए रखें. उद्योग व्यवसाय में विस्तार का भाव रहेगा. सूझबूझ से कारोबार में बेहतर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में साहस पराक्रम दिखाएंगे. कार्यशैली प्रभावपूर्ण रहेगी. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा.

धन संपत्ति-  वित्तीय सकारात्मकता बनी रहेगी. आर्थिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम व तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. लक्ष्य की ओर गति बढ़ेगी. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से कह पाएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंट संवाद में उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों के संग वक्त बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बनी रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार आएगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 2 7 8 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. धर्म कार्यों से जुड़ें. तेजी बनाए रखें.



