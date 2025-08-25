आज 25 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे, कार्य व्यापार बेहतर रहेगा

कर्क - साहस पराक्रम से जगह उचित बनाए रखने में सफल होंगे. पारिवारिक संबंधों में संवेदनशील रहेंगे. सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ा रहेगा. भाई बंधुओं के साथ विश्वास बढ़ेगा. विभिन्न कार्यां में तेजी लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे. विविध प्रयासों पर जोर रहेगा. पेशेवर शुभता सहजता का लाभ उठाएंगे.



नौकरी व्यवसाय - कारोबारी लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यां से जुड़ सकते हैं. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ एवं प्रयास पक्ष में बनेंगे. वातावरण की सकारात्मकता बल पाएगी. भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. सुख सुविधाओं में वृद्धि की संभावना होगी.



प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति सहयोग समर्पण का भाव रखेंगे. रक्त संबंधियों से सहजता संवाद बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 और 7

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पहल रखें.



---- समाप्त ----