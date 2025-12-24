scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 24 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले साझेदारी से पाएंगे मुनाफा, औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 24 December 2025, Cancer Horoscope Today: व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क- कामकाज में अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. साझा संबंध सुखद रहेंगे. वित्तीय गतिविधियों में गति आएगी. स्थिरता और धैर्य से सबको जोड़े रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मामले लंबित रखने से बचें.

नौकरी व्यवसाय-  कामकाज में साझेदारी को बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा. संपर्क संवाद में स्पष्टता बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यों को गति देंगे. सहकारिता को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों को गति मिलेगी.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले संवरेंगे. टीम वर्क में बेहतर रहेंगे. औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे. जिद और अंहकार त्यागें. पेशेवरता पर जोर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Health outlook for cancer zodiac sign in 2026
साल 2026 में कैसी रहेगी कर्क राशि वालों की सेहत?
Career success and positive changes for cancer zodiac sign
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कर्क: आज कोई अच्छी खबर मिलेगी, रिश्तेदारों से मत भेज दूर होंगे
कर्क राशि वालों का आर्थिक लाभ रहेगा ऊंचा, करें हनुमान जी की उपासना
क्रोध से बचना होगा, व्यापार में लाभ का योग है

प्रेम मैत्री- करीबी अपेक्षा से अच्छा करेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में सुख बढे़गा. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत मामले बेहतर बने रहेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.  खानपान में सात्विकता बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 6, 9

शुभ रंग : एक्वा कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement