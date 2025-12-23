scorecardresearch
 
आज 23 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों का आर्थिक लाभ रहेगा ऊंचा, करें हनुमान जी की उपासना

Aaj ka Kark Rashifal 23 December 2025, Cancer Horoscope Today: प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे.

कर्क - घर परिवार के लोगों और करीबियों से संबंध घनिष्ठ होंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. कारोबार में तेजी रखेंगे. उघोग व्यापार में सफलता पाएंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी अपेक्षित प्रदर्शन करेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. निजी संबंध संवार पाएंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में तेजी बनी रहेगी. साझीदारों का सहयोग होगा. पेशेवरों का भरोसा बनाए रखेंगे. टीमवर्क को गति देंगे. प्रबंधन मजबूत बनाएंगे. प्रयासों में पहल पराक्रम बना रहेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ ऊंचा होगा. महत्वपूर्ण सौदे पक्ष में बनेंगे. भूमि भवन के मामलों में सफलता बढ़ेगी. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों को पूरा करेंगे. बड़े प्रयासों पर फोकस होगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से नजदीकी बढ़ाएंग. घर परिवा के लोगों के प्रति आदर स्नेह रहेगा. रिश्ते मजबूत रहेंगे. अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. अपनों का साथ सहयोग रहेगा. मन की बात कहेंगे. प्रेम स्नेह पर जोर रखेंगे. आपसी विश्वास बढेगा. सुखद पल बिताएंगे. सहकारिता का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सद्भावना बढ़ेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. विविध मामले गति लेंगे. खानपान में सात्विकता रखें. सहजता बढे़गी. चर्चा संपर्क में सरल रहेंगे.

शुभ अंक : 2 5 8 और 9

शुभ रंगः गुलाबी

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आपसी सहयोग रखें.

