आज 23 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: कर्क वाले लक्ष्यों को पूरा करेंगे, लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा

कर्क - महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. कुल परिवार के मामले सकारात्मक बनेंगे. धनधान्य के कार्य बल पाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. घरेलु सुख सुविधाओं में वृद्धि पर बल रहेगा. गहने आभूषण की प्राप्ति संभव है. परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट चर्चा में इच्छित सफलता पाएंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. बड़प्पन से सबको प्रसन्न रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. अतिथि का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में तेजी से काम लेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. लाभ बढ़ाने में सफल हांगे. हर ओर बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- पैतृक संपत्ति के प्रयास अनुकूल रहेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. धनधान्य के मामले संवारेंगे. विविध गतिविधियों में तेजी रखेंगे. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. बैंकिंग के मामले आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद बना रहेगा. खुशियों को बढ़ाने की कोशिश होगी. संबंधी सहयोगी बने रहेंगे. कुल परिवार के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्रों के संग सुख के पल बिताएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सबसे तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. मेहमान का घर आगमन होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- नियम अनुशासन पर बल बनाए रखेंगे. लोगों से खुशी साझा करेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान व मनोबल ऊंचा रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 4 5 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सोच बड़ी रखें.

---- समाप्त ----