आज 20 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: कर्क वाले भूलचूक करने से बचें, सामर्थ्य प्रदर्शन में धैर्य रखें

Aaj ka Kark Rashifal 20 August 2025, Cancer Horoscope Today: अप्रत्याशित स्थिति बन सकती है. नियम व अनुशासन बनाए रखें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे.

कर्क - बजट पर फोकस बनाए रहें. निवेश से जुड़े विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. महत्वपूर्ण कार्यों में जांच पड़ताल अवश्य करा लें. अप्रत्याशित स्थिति बन सकती है. नियम व अनुशासन बनाए रखें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. भूलचूक करने से बचें. खर्च में सक्रियता आएगी. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. विदेश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लक्ष्य पर ध्यान दें. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. योजना के अनुसार कार्य करें. पेशेवर मामलों में सजग रहें. व्यवसायिक सफलता सामान्य बनी रहेगी. स्मार्ट डिले पर बल बनाए रहें.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन पर ध्यान दें. ठगी व धोखाधड़ी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों अनदेखा करेंगे. अफवाह में न आएंगे. प्रलोभन में न आएं. सामर्थ्य प्रदर्शन में धैर्य रखें. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित रखें. रिश्तों पर जोर होगा. प्रेम प्रदर्शन में उतावली न दिखाएं. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें. बात कहने में संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक विनम्रता से काम लें. अनुशासन बनाए रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक: 1 2 और 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दिखावे से बचें.

