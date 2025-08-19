आज 19 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ें, मनोबल बनाए रहें

कर्क - वाणिज्यिक विषयों में सहयोग सहकार बनाए रखेंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ें. खर्च पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले सधेंगे. सहज गति से आगे बढ़ें. कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. लापरवाही न बरतें. वित्तीय परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. रिश्तों में सुधार संवार के प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में अनुशासन पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार के विषय गति लेंगे. दिखावे व अतार्किक प्रलोभन से बचें. करियर व्यापार पर फोकस बना रहेगा. कामकाजी मामले लंबित रहेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. तैयारी से आगे बढ़ें. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर सजगता बढ़ाएंगे. दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में सहज रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. क्षमता से अधिक कार्यगत दबाव लेने से बचें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. नीति नियमों का पालन बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में सावधानी बढ़ाए रहें. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचें. भावनात्मक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. रिश्तेदारों का साथ सहयोग बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संबंध सामान्य रहेंगे. मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- भार उठाने से बचें. तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : पिंक

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. दान धर्म बढ़ाएं. धैर्य न छोड़ें.



