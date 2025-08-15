scorecardresearch
 

आज 15 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के उच्च सफलता के अवसर बनेंगे, पद प्रभाव और सम्मान का स्तर संवरेगा

Aaj ka Kark Rashifal 15 August 2025, Cancer Horoscope Today: अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. शासन से संबंधित योजनाओं में अपेक्षित सफलता पाएंगे.

कर्क- व्यवस्था व प्रबंधन के प्रति सहयोग समर्पण बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. शासन से संबंधित योजनाओं में अपेक्षित सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में सहज बने रहेंगे. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. व्यापारिकं लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी. मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे. लाभवृद्धि का प्रयास रहेगा.

धन संपत्ति- उच्च सफलता के अवसर बनेंगे. पद प्रभाव और सम्मान का स्तर संवरेगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनागत लाभ बड़े बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे. रिश्तों में उत्साह बना रहेगा. निजी संबंध बेहतर रहेंगे. रिश्ते सुखकर रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. पारिवारिक विषयों में सुधार आएगा. सहयोग की भावना रखेंगे. विश्वसनीय बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छाशक्ति को बल मिलेगा. सहभागिता और संतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 2 5 6 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: दैत्यनाशिनीदेवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वादा निभाएं.

---- समाप्त ----
