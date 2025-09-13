आज 13 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के आय के स्त्रोत बढ़ेंगे, कामकाजी प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे

कर्क - लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे. स्वजनों व करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. खुशियों को साझा करेंगे. संपर्क संवाद प्रभावी रहेगी. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में तेजी रखेंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. धनधान्य में वृदिध होेगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन पर जोर रखेंगे. सबका भरोसा बढ़ाए रहेंगे. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कामकाजी प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे.

धन संपत्ति - चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. आर्थिक अनुकूलन बना रहेगा. सत्ता पक्ष सहयोगी रहेगा. मामले लंबित नंहीं छोड़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंध संवार पाएंगे. कार्यों में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- संबंधों में मधुरता बनाए रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस बना रहेगा. प्रेम और स्नेह के मामलों में शुभता का संचार रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. बड़प्पन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. विविध कार्यों में गति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक: 2 4 और 8

शुभ रंग: वाटर ब्लू

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. स्पर्धा बढ़ाएं.

