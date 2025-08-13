scorecardresearch
 

आज 13 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा

Aaj ka Kark Rashifal 13 August 2025, Cancer Horoscope Today: करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

cancer horoscope
कर्क - भाग्य की प्रबलता से हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रयासों में उम्मीद से अच्छा करेंगे. लाभ अपेक्षा से बेहतर बनेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेंगे. धर्म और आस्था के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यों से लाभ होगा. भाग्य संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सभी जन मददगार बने रेंहेंगे. वाणिजियक लक्ष्यों को साधेंगे. कारोबारी गतिविधियों में प्रभाव बढ़ा रहेगा. प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा.

धन संपत्ति- व्यावसायिक शिक्षा पर जोर होगा. सबका भरोसा जीतेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बेहतर बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. चहुंओर साहस पराक्रम बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- उचित प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. भाव प्रदर्शन संवरेगा. रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों को बल मिलेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौंदर्यबोध बढ़ेगा. सुख सौख्य साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुबंधों का सम्मान करेंगे. रोग दूर होंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. निजी कार्य संवरेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 4

शुभ रंग : बेबी ब्लू

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. सहकारिता का भाव रखें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

