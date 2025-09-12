scorecardresearch
 

आज 12 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले सत्ता के मामलों में पहल करेंगे, पारिवारिक संबधों में सुधार आएगा

Aaj ka Kark Rashifal 12 September 2025, Cancer Horoscope Today: तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं ने में सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे.

कर्क - सरकारी कार्यों के लिए दिन अच्छा है. शासन प्रशासन से करीबी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं ने में सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सत्ता के मामलों में पहल करेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. लाभ संवार पाएगा. करियर व्यापार में लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- अधिकाधिक लाभ संवारने का प्रयास रहेगा. मान सम्मान को बढ़ावा देंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. विविध सकारात्मक परिणाम बनेंगे. समकक्षों में परस्पर सामंजस्यता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह बढ़त पर रहेंगे. परस्पर संबंध बेहतर रहेंगे. पारिवारिक संबधों में सुधार आएगा. रिश्ते सुखकर बने रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. साख और विश्वास बल पाएंगे. सहयोग की भावना रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संकल्पों को बल मिलेगा. कार्यों में सहभागिता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक:  2 3 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वचन रखें.

