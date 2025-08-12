scorecardresearch
 

आज 12 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: मेष राशि वालों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 12 August 2025, Cancer Horoscope Today: अपनों के लिए संवेदनशील रहेंगे. पेशेवर विषयों में प्रभाव व आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे. भाग्य का सहयोग पाएंगे. विभिन्न आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे.

cancer horoscope
कर्क- अपनों के लिए संवेदनशील रहेंगे. पेशेवर विषयों में प्रभाव व आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे. भाग्य का सहयोग पाएंगे. विभिन्न आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे. प्रबंधन जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत रहेगा. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लंबित विषय पक्ष में हल होंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चाओं में अपेक्षित उपलब्धि पाएंगे. अधिकतर मामले बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. अनुभव व कौशल का लाभ उठाएंगे. लाभ एवं संवार बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

धन संपत्ति- लाभ वृद्धि के मामले पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे.

लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. साझीदारी में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. 

प्रेम मैत्री- मन की बात प्रखरता से कह पाएंगे. संवाद में सहज रहेंंगे. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधां में सकारात्मकता रखेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उचित अवसर बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार में तेजी दिखाएंगे. पहल बनाए रखेंगे.
शुभ अंक: 2 3 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. तीर्थ जाएं.

