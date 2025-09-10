scorecardresearch
 

आज 10 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 10 September 2025, Cancer Horoscope Today: भाग्य संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे.

कर्क - भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करेंगे. करियर कारोबार के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रयासों में उम्मीद से अच्छा करेंगे. लाभ अपेक्षा से बेहतर बनेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेंगे. धर्म और आस्था के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यां से लाभ होगा. भाग्य संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सभी समकक्ष मददगार हांगे. व्यापारिक लक्ष्यों को साधेंगे. कारोबारी गतिविधियों में प्रभाव बढ़ेगा. प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार आएगा. सबका भरोसा जीतेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. सफलता का प्रतिशत बेहतर बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. चहुंओर साहस पराक्रम और प्रभाव बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- योग्यजनों का समर्थन पाएंगे. घर में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. भाव प्रदर्शन संवरेगा. रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों को बल मिलेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौंदर्यबोध बढ़ेगा. सुख सौख्य साझा करेंगे. स्वजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुबंधों को बखूबी आगे बढ़ाएंगे. रोग दोष दूर होंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. निजी कार्य संवरेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : एक्वा कलर

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनय रखें.
 

