आज 10 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा, वित्तीय लाभ बल पाएगा

कर्क- आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. व्यावसायिक उपलब्धियां बनी रहेंगी. तेजी से कार्य व्यापार संभालेंगे. परिजनों व प्रियजनों से भेंट होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य पूरे करेंगे. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. कामकाज अनुकूल रहेगा. कार्यों को गति देंगे. उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. सेवा एवं औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बड़े लक्ष्य साधेंगे. स्थायित्व बढ़ाने की कोशिश रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय परिणामों की सकारात्मक मनोबल बढ़ाएगी. विभिन्न् गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. कार्यों में तेजी बनी रहेगी. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य वक्त पर करें. प्रबंधन प्रशासन में प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा.

धन संपत्ति- साहस से हल खोजेंगे. निडर बने रहेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देंगे. विवध योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. वित्तीय लाभ बल पाएगा.

प्रेम मैत्री- स्मरणीय पलों को स्वजनों से साझा करेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रयास सफल होंगे. सबका सहयोग पाएंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास आनंद का वातावरण बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. नियमों पर ध्यान दें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----