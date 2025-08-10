scorecardresearch
 

आज 10 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: तार्किकता पर जोर बढ़ाएंगे, जिम्मेदारों से भेंट होगी

Aaj ka Kark Rashifal 10 August 2025, Cancer Horoscope Today: पनों से भेंटवार्ता में गंभीरता बनाए रखेंगे. करीबियों से बहस विवाद होने की आशंका हैं. भावनात्मक मजबूत बने रहें. रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखें. करीबी प्रसन्न होंगे.

कर्क - व्यक्तिगत चर्चाओं में उतावली न दिखाएं. घर परिवार के मामलों में सक्रियता से शामिल होंगे. चर्चा संवाद में सजगता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रहें. योजनाओं में रुटीन बनाए रखें. मित्रों व परिजनों साथ बनाए रहें. विविध कार्य प्रभावित रहेंगे. अनुबंधो में सजगता बनाए रहें. कुल परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. उद्योग व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास व रुटीन रखेंगे. क्षमा भावना बल पाएगी. विभिन्न मामले पूर्ववत् रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. कामकाजी परिस्थितियां सामान्य रहेंगी. करियर कारोबार में अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी.

धन संपत्ति- आकस्मिकता पर अंकुश रखें. वित्तीय मामलों में सजगता से आगे बढ़ें. धूर्तजनों से ठगे जाने की आंशका है. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी. लापरवाही न दिखाएं.
 
प्रेम मैत्री- अपनों से भेंटवार्ता में गंभीरता बनाए रखेंगे. करीबियों से बहस विवाद होने की आशंका हैं. भावनात्मक मजबूत बने रहें. रिश्तों को गति मिलेगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखें. करीबी प्रसन्न होंगे. संबंधों को बल मिलेगा.

लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. साझीदारी में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. 
कर्क वाले सेहत की अनदेखी से बचें, खानपान में भी सात्विकता रखें 
कर्क वाले सेहत की अनदेखी से बचें, खानपान में भी सात्विकता रखें 

स्वास्थ्य मनोबल- नए लोगों से दूरी रखें. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार पर बल देंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : लाइट पिंक

आज का उपाय : सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. वचन पालन रखें.

